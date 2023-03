Heel het land sprak over wat Lotus meemaakte tijdens seks: ‘Duwde ‘m gelijk weg’

Royal IHC mogelijk weer volledig in bedrijf na financiële ellende: 'Inzetten voor nieuwe orders’

De kans dat de gigantische werf van Royal IHC in Krimpen aan den IJssel weer volledig in bedrijf wordt genomen, is flink gegroeid nu de scheepsbouwer de financiële sores achter zich heeft gelaten. De rechter stond afgelopen week toe dat dochterbedrijf IQIP mag worden verkocht aan investeerder HAL Investments, zodat de ‘koninklijke’ met 300 miljoen euro extra weer goed in de slappe was zit. ,,We kunnen weer grotere orders aantrekken.’’