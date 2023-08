Heel dat Dalfsen was ineens uit mijn hoofd. We moeten aan de bak, en ik doe mee

MET VIDEO Man (18) laat tas met explosief achter in centrum Dordrecht: ‘Eng, we lagen hierboven te slapen’

Een 18-jarige man uit Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden in de omgeving van het Bagijnhof in Dordrecht. Hij liet een tas achter bij de Lange Breestraat met daarin explosieve stoffen. Het gebied was lange tijd afgezet, terwijl explosieven-experts onderzoek deden.