Hé hó! Je kunt binnenkort gratis in het Depot

Nog geen jaar bezig, en nu wint Rokus (29) met zijn restaurant al de Gouden Pollepel

Voor het eerst op eigen benen. Met, zoals chefkok Rokus de Jong zelf zegt, muziek die net iets te hard staat en een keuken die eigenlijk te krap is. En met een ‘sterrenteam’ dat snakte naar meer vrijheid en ontspannenheid. Je mag wel zeggen dat het is aangeslagen. Restaurant Diepnoord is de winnaar van de Gouden Pollepel. ,,De uitdaging is om het te houden zoals het is.”