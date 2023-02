Havensteder hakt knoop door: Pompenburgflat wordt definitief gesloopt voor luxe hoogbouw

Hier werden vooroorlog­se woningen juist opgeknapt in plaats van gesloopt: ‘Prachtig van buiten, tocht van binnen’

De afgelopen tien jaar werden bijna 4000 vooroorlogse woningen in Rotterdam gesloopt, in tuindorp Vreewijk mochten ze wél blijven staan. Toch is daar niet iedereen onverdeeld gelukkig mee. ‘Ja, het ziet er van buiten mooi uit, maar van binnen voel ik de tocht in mijn nek.’