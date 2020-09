Haringvlietbrug twee periodes dicht om verlichting te plaatsen

De 8-jarige Luuk zou zomaar de nieuwe Max Verstappen kunnen worden

2 september Het is bijna zover: over twee weken mag de achtjarige Luuk Taal uit Oud-Beijerland aan de start staan van Euroseries, het EK Karten voor kinderen in Italië. Het is de eerste keer dat hij meedoet aan dit grote toernooi en hij is volop aan het trainen.