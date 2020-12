Haringvlietbrug moet vanwege onderhoud meerdere nachten helemaal op slot

Zo’n 250 vrijwilli­gers willen jouw kerstpost bezorgen bij je familie en vrienden: ‘Júist nu is het belangrijk’

23 november Corona of niet: zo’n 250 vrijwilligers gaan in december weer zoveel mogelijk kerstpost rondbrengen in de Hoeksche Waard. De opbrengst gaat naar de Roparun, voor de nazorg van kankerpatiënten. ,,Juist in deze coronatijd is het belangrijk om een kaartje te sturen.”