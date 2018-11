Haringvlietbrug is twee weekeinden dicht

Staatsse­cre­ta­ris Mark Harbers op bezoek in de Hoeksche Waard

14:36 De ene na de andere hotemetoot komt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november naar de Hoeksche Waard. De eerstvolgende in de rij is staatssecretaris Mark Harbers. Hij bezoekt woensdag vanaf 13.00 uur Lunchcafé Zonder Meer in Oud-Beijerland en gaat daarna naar de weekmarkt in het Spuidorp.