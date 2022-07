Haringvlietbrug extra nacht op slot: klemmen brug zitten los en moeten aangedraaid

Voor het herstellen van die fout, door de betonblokken in twee weekenden om te wisselen voor stalen exemplaren, is de brug tot en met maandagochtend in zuidelijke richting ’s nachts afgesloten. Van 26 tot en met 29 augustus moet de ‘Oude Dame’ zelfs helemaal op slot.

Klemmen kunnen lostrillen

Ook komende week is dit deel van de A29 niet toegankelijk voor weggebruikers. In de nacht van maandag op dinsdag moet de Haringvlietbrug van 22.00 uur tot 05.00 uur verkeersvrij zijn voor het steviger vastzetten van de klemmen, waarmee de brugklep bevestigd is aan het wegdek.

Omleidingen

De brug, inclusief de parallelbaan, is daarom in beide richtingen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de N57/A15 of via de A15/A16/A17/A59 en in de Hoeksche Waard via de N217. De Kiltunnel is tolvrij. ,,Het is niet mogelijk om dit werk te combineren met werk aan de barriers wat hiervoor plaatsvindt”, aldus Rijkswaterstaat. ,,Voor de werkzaamheden aan de barriers moet de brug juist gesloten zijn.”