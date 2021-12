Hardlopers opgelet: inschrijven voor Tunnelloop kan weer

Huibert Steen doorbreekt met armoedebe­strij­ding een taboe: ‘Kansloze mensen bestaan niet’

Hij zou moeiteloos kunnen worden gecast voor een western. Met een beetje fantasie zie je hem de rol van ‘uncle Bill’ spelen, die zich bij zijn cabin hoog in de Rocky Mountains in het zweet staat te werken met het hakken van hout. Als wethouder is Huibert Steen evenwel wars van acteren en bestaat de woordencombinatie menselijk wrakhout niet. ,,Kansloze mensen bestaan niet, iedereen heeft kansen, of moet die krijgen.’’

26 november