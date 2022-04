Har (87) zat in oorlogstijd vol kattenkwaad: ‘Met een broekriem hebben de Duitsers me blauw geslagen’

Oud-wethouder van Strijen ligt in de clinch met het Waterschap: ‘Dit is absurd’

Paulien Tanja is één van de vele Hoeksche Waarders die een brief van Waterschap Hollandse Delta op haar deurmat vond. Of ze even wil betalen voor een stuk van haar tuin aan de pittoreske Oudendijk in Strijen dat ze - nu ineens - ongeoorloofd en onwetend in gebruik heeft van het waterschap.

20 april