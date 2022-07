Hagelnieuw pand, goedgevuld orderboek, maar geen personeel: ‘Het is bizar’

Werken in een hagelnieuw pand met de modernste apparatuur, welke vakman wil dat nou niet? Bij Van De Zaag hadden ze gedacht dat alle vacatures rond deze tijd wel zouden zijn ingevuld. In maart hield het bedrijf in haar tijdelijk onderkomen aan de Jan van der Heydenstraat nog een wervingsdag. Het vooruitzicht van een nieuwe werkplaats had werkzoekenden over de streep moeten trekken. ,,Maar er kwam he-le-maal niemand op die dag af. Het is bizar”, verzucht Lydia Drost van Van De zaag.