Grote namen naar feesten tijdens strandopening Hoek van Holland

Politie zoekt ook in Dordrecht naar levensge­vaar­lij­ke ‘Lucky’ (49): ‘We zetten alles op alles’

De politie heeft op meerdere plekken gezocht naar de levensgevaarlijke verdachte Minh Nghia Vuong (49) van de schietpartij in Zwijndrecht. Oók in Dordrecht omsingelden agenten een of meerdere woningen. Vuong zou volgens bronnen verschillende woon- en verblijfsplaatsen hebben. Zo zou hij al een poos in Rotterdam wonen, maar staat hij officieel ingeschreven in Dordrecht.

19:48