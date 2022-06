Grote brand bij Hema in Oud-Beijerland

Bed & Breakfast De Schuur Inn kan beste van Nederland worden: ‘Een prachtige erkenning’

Bed & Breakfast De Schuur Inn van Martin van der Heiden en Petra Dam in Numansdorp is genomineerd bij de verkiezing ‘Beste B&B van Nederland 2022’. De Schuur Inn dingt mee naar de prijs in de categorie 4 tulpen, waarin De Maaskei in Geulle en Droom in het Bos in Oisterwijk de andere kandidaten zijn.

23 mei