Grootste roofvogel van Europa heeft jonkies gekregen in de Hoeksche Waard: ‘Maar we juichen nog niet!’

Bijzondere samenwer­king: Stichting Zomerkind siert tenue van voetbal­club NBSVV

9 mei Op het tenue van de Nieuw-Beijerlandse voetbalvereniging NBSVV prijken komend seizoen aan beide zijden opmerkelijke uitingen. Voorop het blauw-witte tricot staat in plaats van een bedrijfsnaam of sponsor de opdruk van Stichting Zomerkind, het kinderdagcentrum voor meervoudig beperkte kinderen in Nieuw-Beijerland. De naam van woonzorgcomplex Halte Zomervilla, dat ook in die plaats gevestigd is, siert de achterkant van het shirt.