Groot feest in Rotterdam na winst Feyenoord: ‘Nu kunnen we zeggen: we worden kampioen!’

Op het moment dat het laatste fluitsignaal vanuit de Johan Cruijff Arena klinkt, komt er een oekreet los bij ‘t Fust op het Stadhuisplein. Supporters op het volgepakte plein zijn door het dolle heen. Vreemden vliegen elkaar om de nek en er klinkt vuurwerk. Voor de zoveelste keer deze middag wordt een groene rookbom afgestoken en zingt iedereen de kraker van Cock van der Palm mee: ,,Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag!’’ Dat het geen vraag meer is, maar gewoon 2-3 is geworden, daar zit niemand mee.

Supporters genieten na van die prachtige overwinning in het hol van de leeuw. Achttien jaar geleden was de laatste keer, toen met Kuyt en Kalou. De 25-jarige Nick Verwaal uit Schiedam kan zich die overwinning nauwelijks herinneren, maar die van vandaag des te meer. ,,Dit is echt fantastisch! Drie puntjes vandaag, Ajax op zes punten. Nu kunnen we het zeggen: we worden kampioen!’’ Hij is ervan overtuigd, net als zijn vader Mehmet (50).