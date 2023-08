Grond verzakt in Rotterdam-Charlois, lekkage is gestopt

Jaar na truckdrama is het de vraag of Juan S. vervolgd kán worden: mogelijk valt hem niets te verwijten

Een jaar na het truckdrama in Zuidzijde is het nog altijd de vraag of vrachtwagenchauffeur Juan S. (46), die zeven personen doodreed, voor de rechter moet verschijnen. Mogelijk valt hem - juridisch gezien - niets te verwijten.