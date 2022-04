Groenten uit eigen tuin en vlees van de slager om de hoek: Vers Hoeksche Waard krijgt een facelift

Onder de nieuwe naam De Kersenkas krijgt Vers Hoeksche Waard een gastronomische facelift. Edwin Esmeijer, oprichter van Vers Hoeksche Waard, en Remco van de Lagemaat (voorheen eigenaar van Bistro du Bac en Bar Berta in Rotterdam) trekken voortaan samen de kar aan de Blaaksedijk Oost in Heinenoord.

Op 12 mei beleeft De Kersenkas bijna letterlijk zijn vuurdoop. Het wachten is nog op de megagrill. Mede-eigenaar Van de Lagemaat: ,,We bereiden vrijwel alles op open vuur. En we verbouwen alle groenten in onze moestuin van 600 vierkante meter. Het vlees halen we bij de slager uit de buurt maar helemaal lokaal zijn we niet. We mijden geen internationale producten. Wat we wel zijn? De keuken van De Kersenkas kent geen vaste richting.”

Dat in het seizoen in sommige gerechten kersen van eigen bodem zijn verwerkt, dat ligt voor de hand. Verder is het zesgangenmenu een complete verrassing.

Quote Dat dit paradijsje op mijn pad zou komen, dat had ik niet zien aankomen. Alle stress glijdt hier van je schouders af Remco van de Lagemaat

Esmeijer en Van de Lagemaat waren ooit collega’s in het Rotterdamse restaurant Lux. Onlangs liepen ze elkaar tegen het lijf. ,,Hij zoekende, ik zoekende. Vers Hoeksche Waard, in 2016 gestart als pop-uprestaurant, zocht versterking om er meer uit te halen. Ik droomde van een locatie waar ik mijn gasten zowel als chef als gastheer maximaal in de watten kon leggen. Dat dit paradijsje op mijn pad zou komen, dat had ik niet zien aankomen. Alle stress glijdt hier van je schouders af.”

Uitzicht op de akkers

Wat gebleven is, is de lange boomstamtafel tussen de kersenbomen waaraan maximaal 24 gasten van donderdag tot en met zondag tegelijkertijd dineren. ,,We twijfelen nog over de lunch want ’s zomers kan het overdag bloedheet zijn in de kas. We hebben een terras aan de slootkant met uitzicht op de akkers. Wellicht dat we in het weekend ook ‘s middags open zijn.”

De Kersenkas wordt doelbewust gerund zonder personeel. ,,Telen, koken, bedienen, we doen alles zelf, met hulp van onze partners.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.