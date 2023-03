GroenLinks: ‘Geef uitleg aan Rotterdammers in bijstand die door computerprogramma controle op fraude kregen’

Als de gemeente dat niet van plan is, wil GroenLinks weten waarom deze Rotterdammers die uitleg niet krijgen. Uit een onderzoek van journalisten van Lighthouse Reports, Argos, Follow The Money en het Rotterdamse online magazine Vers Beton bleek eerder deze week dat de dienst Werk en Inkomen van de gemeente gebruikmaakte van een algoritme dat aansloeg op personen met bepaalde kenmerken.

Datalek

Doordat de gemeente de journalisten inzage gaf in data waarmee het algoritme getraind werd, kwamen ze erachter dat bepaalde persoonlijke kenmerken leidden tot de controle op fraude. Deze data zijn anoniem maar wel van Rotterdammers die destijds in de bijstand zaten.

Die data hadden volgens de fractie niet gedeeld mogen worden omdat dit in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zou zijn. GroenLinks wil daarom weten of er sprake is van een datalek.