‘Groene metamorfose’ van Rotterdam vertraagd, facelift Schouwburgplein wordt stopgezet

Zwem veilig binnen de ballen bij de Oude Tol. ‘Houd je aan de regels; anders een boete van 150 euro’

Buiten de ballenlijn bij recreatiegebied de Oude Tol zwemmen? Of lekker van de steiger van het voet- en fietsveer naar Spijkenisse en Rhoon, of hellingen die hulpdiensten gebruiken om het Spui in te gaan? ‘Gewoon niet doen’, aldus de gemeente Hoeksche Waard, die maar eens benadrukt dat overtreders een boete van 150 euro tegemoet kunnen zien.