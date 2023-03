Gratis Koningsdagconcert in Ahoy krijgt Rotterdams accent: Winne, Davina Michelle en Gerard Cox

Internatio­na­le Vrouwendag blijft nodig: ‘Ook op eiland vorig jaar 337 meldingen van huiselijk geweld’

Woensdag 8 maart is Internationale Vrouwendag. Een dag waarop de vrouw wat extra aandacht ontvangt. En dat is nog steeds hard nodig, aldus de gemeente Hoeksche Waard. In Nederland is het helaas nog zo dat zo’n 45 procent van de vrouwen en meisjes (ooit) te maken krijgt met geweld.