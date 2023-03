Gratis kinderopvang in Rotterdam-Zuid leek zo’n goed idee, totdat Marco Pastors nog even verder praatte

Dit ziekenhuis ziet na pandemie meer gevallen van borstkan­ker: ‘Bevol­kings­on­der­zoek is cruciaal’

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem herschrijft al zijn patiëntinformatie in heldere taal. Het huidige voorlichtingsmateriaal blijkt voor slecht vier op de tien mensen goed te begrijpen. De mammapoli - waar jaarlijks zo’n zevenhonderd vrouwen komen omdat ze mogelijk borstkanker hebben - heeft het al voor elkaar. ,,Goede, begrijpelijke informatie is cruciaal bij moeilijke keuzes als je de diagnose borstkanker krijgt.’’