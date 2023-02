GOZ 3 betuigt teamgenoot (18) eer met ovatie tijdens rouwwedstrijd: ‘Rust zacht, Mogos’

Zo willen onderne­mers Witte de With voorkomen dat hun straat een bende wordt tijdens afvalsta­king

Ondernemers in de Witte de Withstraat hebben containers gehuurd waar de winkeliers en horecazaken in de straat hun afval kwijt kunnen. Dit moet voorkomen dat de uitgaansstraat in een bende verandert nu de vuilnisophalers staken. ‘We doen dit uit liefde voor de straat.'