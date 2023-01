Gorilla Ajabu, het jong van Bokito, kruipt steeds vaker uit zijn schulp en blijkt ‘fotomodel’

MET POLL / VIDEO Na vijf dagen helmplicht: al tientallen boetes, helmen niet aan te slepen

Nog niet bij iedere snorfietser is het kwartje gevallen: sinds 1 januari moeten ze een helm op. Daar komen ze wel achter als ze in een controlefuik rijden. De politie kent geen pardon: alleen in Rotterdam zijn al tientallen boetes uitgeschreven. Ook voor de scooterwinkels is het kassa. De helmen vliegen over de toonbank. ,,Ze zijn niet aan te slepen.”

