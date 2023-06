Gokverslaafde man verbraste meer dan 3 ton: ‘Het is een superdrama geworden’

Verdachten uit Oosterhout en Breda opgepakt voor explosie bij coffeeshop in Rotterdam

De politie heeft in juni drie verdachten aangehouden voor de explosie in de nacht van 30 april op 1 mei bij een coffeeshop in de Witte de Withstraat in het centrum van Rotterdam. Het gaat om een 20-jarige vrouw uit Oosterhout en twee mannen van 18 en 29 jaar uit Breda.