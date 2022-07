Goed nieuws voor festivalliefhebbers: Piershil Open Air krijgt tweede editie

Geruchtma­ken­de mishande­ling van 14-jarige in Oud-Beijerland blijkt gefilmd: ‘Jij moet niet praten’

De geruchtmakende mishandeling van een 14-jarige jongen aan de Randweg in Oud-Beijerland, afgelopen vrijdag, blijkt te zijn gefilmd. Op internet circuleert een video waarop is te zien hoe het slachtoffer van een elektriciteitskastje wordt getrokken en vervolgens een rake stomp in zijn gezicht krijgt. In verband met de zaak zijn vier minderjarigen aangehouden.

28 juni