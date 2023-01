Glibberen en glijden op metrostations in Rotterdam (en het komt niet door de kou)

Het is spekglad op veel metrostations in Rotterdam. De RET heeft een nieuw, milieuvriendelijk schoonmaakmiddel geprobeerd, maar dat is niet goed bevallen. De ‘glibberhaltes’ worden nu extra schoongemaakt. Met het oude, vertrouwde middel.

Wie afgelopen week reisde met de metro moet het zijn opgevallen: gladde, glibberige vloeren. Op de stations, de trappen en ook in de metrotoestellen. Op Beurs bijvoorbeeld, maar ook Eendrachtsplein, Stadhuis en Delfshaven. De grond was bedekt met een dunne, vettige laag.

Veel reizigers schrikken als ze plots wegglijden. Zoals een dame bij station Stadhuis. ,,Ik dacht dat ik ergens in was getrapt, maar het ligt dus niet aan mij?”, klinkt het. ,,Lekker dan.”

‘Levensgevaarlijk’

Ook op sociale media zoals Twitter wordt gerept over de plaatselijke gladheid. ‘De perrons zijn vettig nattig glad!’, ‘Waarom lijkt het soms net alsof er groene zeep op de tegels van metrostations zit RET? Levensgevaarlijk’ en ‘Ik zag dat er schoongemaakt was en weet dat dat voor enige gladheid kan zorgen. Hier was echter geen sprake van ‘enige’ gladheid, het was écht glibberig. Misschien een ander middel gebruiken?’

Volgens de RET is een nieuw middel de boosdoener. ,,We herkennen het probleem en snappen dat het vervelend is. Er is een proef geweest met een nieuw schoonmaakmiddel. Daar zijn we inmiddels mee gestopt”, zegt een woordvoerder.

,,De vloeren worden extra schoongemaakt om het laagje te verwijderen. Verder kan het residu van het strooien tegen bevriezing naderhand gladheid veroorzaken. Daar zijn we waakzaam op en we verwijderen het waar we het aantreffen. Als het goed is, is het probleem daarmee snel opgelost.”

