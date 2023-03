Gino is een sensatie op TikTok en heeft al half miljoen volgers: 'Hoop van mijn passie mijn werk te maken'

IK ZEG JE Simran (17) is nog zeker zeven jaar aan het studeren, maar dat vindt zij geen probleem: ‘Leren is leuk!’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. De uit Spijkenisse afkomstige Simran Sewbalaksing staat aan het begin van een forse schoolcarrière. „Ik wil internationaal advocaat worden, dus ben nog wel even bezig. Gelukkig vind ik leren leuk.”