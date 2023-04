Gigantische drukte bij Binnenrotte, Máxima en Willem-Alexander schieten vol bij afscheid

Zorgboerde­rij Tro Tardi wil schietdra­ma op 6 mei sober herdenken: ‘Aanwezig­heid bloemen zorgt voor onrust’

Geen bloemen, geen bezoek. De dodelijke schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi en het dramatische scooterongeval in Alblasserdam worden op zaterdag 6 mei op sobere wijze herdacht. De tragische gebeurtenissen in het dorp zijn dan precies een jaar geleden. Wie wil kan wel een kaars aansteken in het gemeentehuis.