GGD Rotterdam-Rijnmond verlengt inhaalcampagne HPV-vaccinatie met een halfjaar

Flinke woning­brand in Rotterdam-West, bewoonster naar het ziekenhuis

In een woning aan de Beukelsweg in Rotterdam-West heeft in de nacht van zaterdag op zondag een flinke brand gewoed. Meerdere woningen zijn daarbij tijdelijk ontruimd. De bewoonster van het pand waar de brand uitbrak is naar het ziekenhuis vervoerd.