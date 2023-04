Gezonder eten voor en door Rotterdammers?

Vijf fastfoodzaken in Rotterdam hebben op verzoek van het stadsbestuur tijdelijk een groener, gezonder en duurzamer menu. We maakten er deze week een Kwestie over. Maar lezers schreven er ons ook brieven over. En in het Westland zijn ze boos op wethouder Versnel die vindt dat ze daar te weinig doen aan onderdak voor migranten. Pot verwijt de ketel zeggen ze daar nu.