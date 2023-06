Gewonde Rotterdammer (41) opgepakt na inslaan van ruit bus in Hoek van Holland

Rotterdam van Toen Tot rust komen in kabouter­huis­jes, op steenworp afstand van je eigen woning: ‘Hebben er genoten’

Toegegeven, het was niet de makkelijkste raadplaat die we dit jaar uit de oude doos toverden. Geen iconische gebouwen of gevels in zicht en op het eerste gezicht ook geen andere markante Rotterdamse herkenningspunten. Kleine knusse huisjes van waarachter rijtjes flats opdoemen, daar moesten de kenners het mee doen.