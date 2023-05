Gewapende mannen dringen woning binnen, politie zoekt getuigen

Haring­vliet­brug acht weken dicht? ‘Bleef het daar maar bij!’

De renovatie van de Haringvlietbrug, onderdeel van de druk bereden A29, zal sowieso acht in plaats van zeven weken in beslag nemen. De eerder ingeplande reserveweek, zo stelt Rijkswaterstaat, is hard nodig om alle puntjes op de i te zetten. Lokale ondernemers en bewoners zakt de moed nu al in de schoenen. ,,Je zult zien: die acht weken zijn straks wederom niet toereikend.”