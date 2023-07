Gevaarlijke ontsnappingspoging: twee inbrekers vluchten dak van woning op

Honderd kilo harddrugs, vuurwapens en grote geldbedra­gen aangetrof­fen bij doorzoekin­gen

De politie heeft acht mannen tussen de 20 en 52 jaar uit Hoogvliet, Rotterdam, Den Haag en Antwerpen aangehouden, omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij drugshandel. In meerdere woningen en in een café in Rotterdam-West werd in totaal ruim honderd kilo harddrugs gevonden.