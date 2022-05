Gevaar voor blauwalg geweken: kwaliteit zwemwater overal in de Hoeksche Waard in orde

Even leek het erop dat zwemmen in het buitenwater dit voorjaar vergald zou worden vanwege blauwalg. Maar volgens de website zwemwater.nl, die de kwaliteit van openbare zwemplekken bijhoudt, kan momenteel overal in de Hoeksche Waard met een gerust hart een duik worden genomen.

Het water in de Binnenbedijkte Maas is zowel bij strandje Westmaas als aan de overkant bij het strandje in Mijnsheerenland van goede kwaliteit. Drie weken geleden, luttele dagen voor de aftrap van het zwemseizoen, gold daar nog een negatief zwemadvies. Dit tot groot verdriet van veel zwemmers, die bang waren dat de eerste geconstateerde blauwalg een slecht voorteken zou zijn voor de zomer. Die vrees is vooralsnog ongegrond.

Ook bij de Haringvlietbrug kun je veilig een duik nemen in het water, zowel aan de zijde van Numansdorp als aan de zijde van Zuid-Beijerland. Even verderop, bij het buurtschap Hitsertse Kade, wordt het water als goed beoordeeld. Het water bij het strand in Goudswaard, plaatselijk de Costa del Spui genoemd, is eveneens van goede kwaliteit.

Hoofdpijn

Bij de controle van het zwemwater wordt er gekeken naar de aanwezigheid van bacteriën als intestinale enterokokken (IE) en E. Coli. Er wordt ook gelet op de algemene veiligheid bij de zwemlocatie en er wordt gekeken naar andere soorten vervuiling, zoals blauwalg. Wie in aanraking komt met blauwalg kan last krijgen van irritaties aan ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten en in sommige gevallen zelfs grotere gezondheidsproblemen.

De controle van het zwemwater in de Hoeksche Waard wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden-Holland. Wanneer er een waarschuwing of negatief zwemadvies wordt gegeven, wordt deze automatisch aan de zwemwaterkaart op zwemwater.nl toegevoegd.

