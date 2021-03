Gestolen pallets in truck op A29, mogelijk afkomstig uit West-Brabant

Gerestau­reer­de Witte Boerderij klaar voor nieuwe toekomst, nu nog een horecaon­der­ne­mer

8:00 Op een likje verf na is de historische Witte Boerderij in Heinenoord weer helemaal in volle glorie hersteld. Na bijna een jaar restaureren is het voor eigenaar en oud-bewoner Charles de Klerk (56) nu vooral wachten op een ondernemer die horeca in het rijksmonument wil vestigen. En vindt die maar eens in coronatijd.