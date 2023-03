Geslaagd?! Politiestudenten zijn scherp en zorgen voor aanhouding van jassendief

UPDATE/ met VIDEO Instor­tings­ge­vaar panden 1e Middelland­straat in Rotterdam-West: straat afgesloten, bewoners geëvacu­eerd

Meerdere panden aan de 1e Middellandstraat in Rotterdam-West zijn vanochtend vroeg ontruimd vanwege instortingsgevaar. Bewoners mochten onder begeleiding noodzakelijke spullen uit hun woning halen. De straat is afgezet, het verkeer wordt omgeleid tot het instortingsgevaar is geweken.