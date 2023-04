Geschokte getuigen toen Bokito uitbrak: ‘Hij heeft mijn vrouw, hij heeft mijn vrouw’

Op 18 mei 2007 ontsnapte gorilla Bokito uit zijn verblijf in diergaarde Blijdorp. Een van de meest roemruchte gebeurtenissen uit de geschiedenis van Nederlandse dierentuinen. Wij spraken destijds met bezoekers die huiveringwekkende momenten beleefden in de buurt van de losgebroken zilverrug. Dit is het verhaal van die bewuste dag.