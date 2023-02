Gescheiden moeder wil niet dat dochter achternaam van ex-man heeft: ‘Hij was er nooit’

Een gescheiden moeder uit Spijkenisse wil dat haar 11-jarige dochter geen dag langer de achternaam draagt van haar ex-man van wie zij in 2014 is gescheiden.

,,Hij was er nooit’’, sprak de vrouw woensdag bij de Raad van State. Maar minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming wil niet meewerken aan de naamsverandering. ,,Vader was er nooit, omdat hij zeeman is’’, lichtte de woordvoerster van de minister toe. ,,Dat zou een afstraffing zijn van iemand die hard werkte om zijn gezin te onderhouden.”

Volgens de wet is het mogelijk dat kinderen hun officiële achternaam laten veranderen in de achternaam van de moeder na een echtscheiding. Vanaf 12 jaar kunnen kinderen daar zelf om vragen. Ze moeten dan bij de instantie op gesprek komen of het verzoek wel echt van hen afkomstig is.

Naamswijziging van jonge kinderen

In Spijkenisse gaat het echter om een meisje van 11. Daar doet de minister moeilijker over. De wet is zelfs aangescherpt om naamswijziging van jonge kinderen niet te gemakkelijk te maken. Bij jonge kinderen moet aangetoond zijn dat de vader lange tijd uit beeld is geweest of zich niet heeft bekommerd om het kind. De vrouw uit Spijkenisse vindt dat dit het geval is.

Weerwind denkt daar anders over. De man is namelijk vanaf de geboorte in 2011 tot het huwelijk strandde in 2014 bij zijn gezin geweest in Spijkenisse. Hij woonde daar en kwam na een zeereis altijd terug. De moeder bestrijdt dat, hij was er soms maanden niet. En als hij er wel was, trok hij vooral op met zijn oudere zoon. Die heeft inmiddels wel de achternaam van zijn moeder. ,,Mijn dochtertje voelt zich een buitenbeentje’’, zei de vrouw. ,,Zij is de enige bij ons met een afwijkende achternaam. Daar lijdt ze dagelijks onder.”

De Raad van State doet over zes weken uitspraak. Over enkele maanden wordt het meisje 12 jaar. Haar moeder kan dan opnieuw een verzoek indienen. ,,Als we nog geen positieve uitspraak hebben, gaan we dat doen. Op haar verjaardag.”

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming wil niet meewerken aan de naamsverandering van een 11-jarig meisje uit Spijkenisse.