Gerben voelde zich ‘zwaar beperkt’ door corona: ‘Stuk van mijn jeugd is eruit getrokken’

Het is er stoffig en koud, maar in de mobiele stembus ben je wel snel klaar (als ze starten tenminste)

De allereerste dag dat de gemeente Hoeksche Waard twee mobiele stembureaus inzette, begon in mineur toen de gehuurde dubbeldekker niet wilde starten. Maar met een in allerijl gehuurd transportbusje en een wél keurig startende oude streekbus kon toch op tijd begonnen worden met een gang langs buurtschappen en uithoeken in de gemeente.

15 maart