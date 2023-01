Gerald ging vrijuit voor ‘sneeuwbalmoord’, maar voelt zich weer doelwit van politie: ‘Het moet stoppen’

Hulpdien­sten zetten zoekactie op na vondst kinder­fiets­je in water, blijkt (opnieuw) loos alarm

Een achtergelaten kinderfiets bij het water, maar het kind is in geen velden of wegen te bekennen. Het is een bekend verhaal bij de brandweer. Die rukte gisteren uit in Nieuw-Beijerland toen daar een fietsje werd gevonden bij het water.

