Geplunderde winkels, ingeslagen ruiten, uitgebrande politiewagens: voorstelling biedt inkijkje in rellen

Jonge criminelen vol lof over overleden aanklager Ad de Beer: ‘Hij kende die gassies allemaal bij naam’

Ietwat sjokkend met de toga over zijn arm, bekertje koffie in de ene hand, een stapel paperassen in de andere, de bril op het voorhoofd. Een vriendelijk knikje naar degenen die hij in de hal op zijn weg naar de rechtszaal passeerde. Zo zullen velen die met jeugdofficier van justitie Ad de Beer te maken kregen, hem herinneren. Het nieuws van zijn dood is bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam, maar ook in de advocatuur en bij jeugdinstellingen ingeslagen als een bom. ,,Ad de Beer? Een icoon.”