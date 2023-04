Generale repetitie voor Koningsdag: ‘Hé, die koning ken ik ergens van’

Per e-bike toeren door de polder, Marcel laat zien wat de Hoeksche Waard zo mooi maakt

Van origine is hij een Hagenaar en dus import, maar Marcel de Jong is nu de grootste ambassadeur van de Hoeksche Waard. Begin maart startte hij een reisbureau in zijn eigen achtertuin, Polderreizen genaamd. ,,Om mensen per e-bike de rust en de ruimte te laten ervaren.”