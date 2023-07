Gemeenteraad Hoeksche Waard: ‘Beleid mag niet gaan ten koste van financieel kwetsbare inwoners’

Wat doet een ‘invasie’ van studenten met een buurt? ‘Een beetje reuring kan geen kwaad’

De komende jaren worden in Rotterdam honderden nieuwe studentenwoningen gebouwd, vaak in woonwijken buiten de ring. Maar wat doet zo’n invasie studenten met een buurt? Het zorgt vooral voor levendigheid, stellen onderzoekers vast. En soms is er overlast.