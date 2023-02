Gemeente reserveert 1,5 miljoen euro extra om jonge huishoudens met starterslening aan een huis te helpen

Succesvol instrument

Robin Heij, wethouder Wonen: ,,De starterslening is een succesvol instrument. De afgelopen jaren hebben we een behoorlijk aantal jonge huishoudens op ons eiland kunnen helpen. In 2021 en 2022 werden in totaal 106 leningen aangevraagd. Dat zegt veel over de noodzaak van zo’n fonds. Naast deze financiële steun maken we met ontwikkelaars afspraken over betaalbare woningbouw.”