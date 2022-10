Gemeente opent tijdelijke priklocatie in Oud-Beijerland

Net nu de piek van de herfstgolf van het coronavirus voorbij is, opent in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Oud-Beijerland een tijdelijk vaccinatielocatie. Hoeksche Waarders kunnen daar vanaf volgende week woensdag terecht voor een herhaalprik. Als eerste de 80-plussers, daarna net als de vorige keren gefaseerd de andere leeftijdsgroepen.

Met de priklocatie komen de gemeente en de gezondheidsdienst GGD ZHZ tegemoet aan de wens van vooral ouderen en mensen die minder mobiel zijn. ,,Het was zoeken naar een locatie, maar ik ben blij dat het gelukt is om het gemeentehuis in Oud-Beijerland hiertoe beschikbaar te stellen. Ik verwacht dat nu nóg meer mensen zich laten vaccineren,’’ zegt wethouder Joanne Blaak (Volksgezondheid, CDA). Tot nu toe moet iedereen die zich wil laten vaccineren nog het eiland af voor een herhaalprik.

Het aantal Hoeksche Waarders met Covid-19 onder de leden is afgelopen week gezakt, na een kleine opleving begin deze maand. Tussen 19 en 25 oktober liepen dagelijks gemiddeld tien eilanders het virus op, bijna een halvering in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode. Dat betekent volgens experts echter niet dat het gevaar is geweken. Ze houden er rekening mee dat het virus in de winter weer oplaait, zoals ook de afgelopen twee coronajaren het geval was.

Datum prikken

De gemeente benadrukt dat inwoners zonder afspraak niet kunnen binnenlopen bij de tijdelijke vaccinatielocatie. Op de webpagina van de gemeente en die van de GGD ZHZ en via sociale media is te volgen welke leeftijdscategorie aan de beurt is om - telefonisch of digitaal - een datum te prikken. De prikpost aan de W. van Vlietstraat is op woensdag en donderdag geopend van 09.30 uur tot 16.30 uur.

