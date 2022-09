Gemeente niet blij met nóg eens twee maanden uitstel werkzaamheden nabij Zwartsluisje en Sluisjesdijk

Truckdrama Plots hangt heel de Hoeksche Waard vol omleidings­bord­jes voor vrachtver­keer: ‘Beetje vreemd wel’

Gloednieuwe, felgele omleidingsbordjes met daarop een vrachtwagen en een pijl naar de A29 die truckers zo veel mogelijk uit bewoond gebied weren. Bijna in elk dorp in Hoeksche Waard hangen er wel een paar. ‘Hartstikke goed’, is de algemene consensus. Maar gezien het truckdrama in Zuidzijde ‘wel vreemd dat ze er nu pas staan’.

9 september