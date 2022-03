Gemeente moet belofte inslikken: vaste gasten mogen tóch niet voor altijd wonen op deze camping

De 61-jarige campingbaas is in zijn hum. En dat is niet omdat de zon uitbundig schijnt of het groene gras op zijn camping glimt op deze mooie lentedag. Waarom dan wel? Vanwege een uitspraak van de Raad van State, ’s lands hoogste bestuursrechter. Die heeft geoordeeld dat de gemeente in 2019 ten onrechte acht huishoudens toestemming gaf om tot hun dood toe te blijven wonen op De Kreek. Ockers stapte daarop naar de rechter omdat hij bang is dat zijn camping met ‘vaste gasten’ onverkoopbaar is.