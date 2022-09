Gemeente houdt herdenkingsbijeenkomst voor betrokkenen truckdrama in Zuidzijde

Oh nee, nog één? Ook negatief zwemadvies voor ‘Costa del Spui’

De zwemwatercrisis in de Hoeksche Waard groeit. Nadat eerder al een negatief zwemadvies werd afgegeven voor de Hitsertse Kade in Zuid-Beijerland en de strandjes van Westmaas en Mijnsheerenland, wordt nu ook een duik in het Spui bij Goudswaard ten zeerste ontraden. Boosdoener is blauwalg.

25 augustus