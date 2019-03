'Geluid windturbines is als donder bij onweer'

OSV Oud-Beijerland haalt 'realisti­sche resultaat­trai­ner' binnen

29 maart Met Ramon Hageraats (46) heeft OSV Oud-Beijerland een trainer voor komend seizoen aangesteld die in deze regio vrij onbekend is. De Hagenees, die Richard Koutstaal opvolgt, is nu nog hoofdtrainer van zondagtweedeklasser ESTO in Bodegraven en werkte voorheen vooral in de Haagse regio.