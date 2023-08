Geliefd grasveld moet wijken voor woningbouw: wat vindt u daarvan?

De appartemen­ten in woontoren Rotta Nova zijn pas over vier jaar klaar, maar het loopt nu al storm

De interesse in de 258 appartementen en penthouses van Rotta Nova is nu al ‘bizar’. ,,Het enthousiasme is groot. Dit is echt het centrum van het centrum.’’ Voor de bouw klaar is, moeten twee Rotterdamse bouwers eerst in vier jaar tijd een enorme klus klaren op het grasveld naast de Markthal.